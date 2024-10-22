ООН: население Украины сократилось на 10 миллионов с начала полномасштабного вторжения рф

С начала полномасштабного вторжения россии население Украины сократилось на 10 миллионов человек, или примерно на четверть, в результате ухода беженцев, падения рождаемости и гибели людей на войне. Об этом заявила председатель восточноевропейского отделения Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр, пишет Reuters, передает УНН.

Флоренс Бауэр заявила, что вторжение в феврале 2022 года превратило и без того сложную демографическую ситуацию в нечто более серьезное.

"Рождаемость резко упала и сейчас составляет около одного ребенка на женщину, что является одним из самых низких показателей в мире", - сказала она и добавила, что для поддержания стабильной численности населения необходим уровень рождаемости в 2,1 ребенка на женщину.

Главными факторами сокращения населения являются беженцы и жертвы войны. Сообщается, что 6,7 миллиона украинцев сейчас живут за границей, преимущественно в Европе.

"Точные цифры назвать сложно, но, по разным оценкам, количество жертв исчисляется десятками тысяч", - сказала она.

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Как пишет Reuters, в 2021 году, последнем году перед полномасштабным вторжением россии, население Украины составляло около 40 миллионов человек.

По словам Бауэр, точный подсчет численности населения Украины можно будет провести уже после окончания войны - тогда будет возможность провести перепись.

По ее словам, непосредственное влияние оказали регионы, которые практически обезлюдели, села, в которых остались только старики, и семейные пары, которые не могут создать семьи.

Отмечается, что в гораздо большей россии, население которой до войны составляло более 140 миллионов человек, и без того тяжелая демографическая ситуация ухудшилась после вторжения в Украину: за первые шесть месяцев этого года в стране был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости с 1999 года, и даже кремль назвал этот показатель "катастрофическим".

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