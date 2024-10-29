При самых оптимистичных прогнозах количество украинцев к 2051 году будет в пределах 37-38 млн человек - демограф
Киев • УНН
По самым оптимистичным прогнозам население Украины к 2051 году составит 37-38 млн человек. Пессимистические сценарии предусматривают уменьшение до 22-25 млн человек.
Даже по оптимистическим оценкам, количество украинцев по состоянию на 2051 год не превысит цифру в 37-38 млн. Об этом рассказала старший научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Светлана Аксенова в эфире телемарафона, передает УНН.
На вопрос журналиста, насколько реальным является прогноз правительства, что к 2051 году население Украины сократится до 25 млн человек, на что Аксенова ответила:
Существует множество прогнозных оценок, но у нас нет четкой статистической информации на базе которой, можно построить достоверный прогноз. Поэтому, существуют многочисленные прогнозы, которые базируются на многочисленных предположениях - 25 млн это лишь один из возможных вариантов и он далеко не пессимистический
По ее словам, есть определенные расчеты, что эта цифра может составлять и 22 млн человек.
"Даже в самых оптимистичных прогнозах количество украинцев в пределах 37-38 млн человек. Мы не возвращаемся к той численности населения, которое было в начале века", - добавила она.
Напомним,
По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения, население Украины уменьшилось на 25% из-за беженцев.