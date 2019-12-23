За минулий тиждень у Києві на грип та ГРВІ захворіло більше 11 тисяч осіб

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Києві за 51-й тиждень 2019 року зареєстровано 11 172 хворих на грип та ГРВІ. Про це повідомив перший заступник голови київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на КМДА.