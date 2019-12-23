За минулий тиждень у Києві на грип та ГРВІ захворіло більше 11 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Києві за 51-й тиждень 2019 року зареєстровано 11 172 хворих на грип та ГРВІ. Про це повідомив перший заступник голови київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на КМДА.
“У столиці за 51-й тиждень 2019 року зареєстровано 11 172 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 50,7%. Наразі показник захворюваності становить 378,6”, — повідомив Поворозник.
Зазначається, що загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,5% у порівнянні з попереднім тижнем. Зниження відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло — 7 234 (проти 7660), дорослих — 3983 особи (зростання на 7%).
“У структурі захворюваності діти становлять 64,8%, а на попередньому тижні — 67,5%. Серед школярів захворюваність знизилася на 6,4%: 3210 випадків, що становить 44,4% від загальної кількості захворілих дітей і 28,7% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою”, — додав Поворозник.
Він зазначив, що до медичних закладів за 51-й тиждень госпіталізовано 127 осіб, із них 95 — діти.
“Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 49 656 осіб”, — повідомив Поворозник.
Нагадаємо, що з початку поточного епідемічного сезону грипу та ГРВІ госпіталізовано вже понад 44 тисячі хворих, більшість з яких — діти.