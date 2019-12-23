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Сезон грипу: у лікарню потрапили вже 44 тис. хворих українців

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. З початку поточного епідемічного сезону грипу та ГРВІ госпіталізовано вже понад 44 тисячі хворих, більшість з яких - діти. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ.

"Протягом 50-го тижня на ГРВІ захворіли 171 554 людини, із них 70% - діти віком до 17 років. З початку епідсезону госпіталізовано 44 440 осіб, із них 80% - діти. Найбільше госпіталізованих серед дітей віком до 4-х років", - повідомили медики.

Минулого епідсезону на грип та ГРВІ, як зазначається, перехворіли 5,4 мільйони українців, зареєстровано 64 лабораторно підтверджені випадки смерті внаслідок грипу, з них 12 дітей.

Також вказано, що з 1 жовтня від грипу вакцинувалися 217 299 людей. Загалом за увесь минулорічний епідсезон вакцинувалися лише 161,5 тис. людей.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, коли в Україні очікувати піку захворюваності на грип.

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