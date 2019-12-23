Сезон грипу: у лікарню потрапили вже 44 тис. хворих українців

КИЇВ. 23 грудня. УНН. З початку поточного епідемічного сезону грипу та ГРВІ госпіталізовано вже понад 44 тисячі хворих, більшість з яких - діти. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ.