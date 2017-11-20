За минулий тиждень на Донеччині поліція затримала 25 бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Протягом минулого тижня у Донецькій області поліція затримала 25 бойовиків “ДНР”, передає УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.
“В результаті превентивних заходів затримано 25 осіб, які брали безпосередню участь в незаконних збройних формуваннях „ДНР“”, — йдеться в повідомленні.
Також у поліції повідомили про затримання ще семи осіб, які підтримували з бойовиками тісний зв’язок.
Як повідомляв УНН, бойовики намагалися вивести з ладу відеокамеру ОБСЄ на Донецькій фільтрувальній станції.