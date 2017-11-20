За прошедшую неделю в Донецкой области полиция задержала 25 боевиков

“В результате превентивных мероприятий задержано 25 человек, которые принимали непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях „ДНР“”, — говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили о задержании еще семи человек, которые поддерживали с боевиками тесные связи.

Как сообщал УНН, боевики пытались вывести из строя видеокамеру ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции.