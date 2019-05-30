За минулий рік Держкіно видало понад 5 тис. прокатних посвідчень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. За минулий рік Державне агентство з питань кіно видало понад 5 тис. прокатних посвідчень. Про це повідомили у Держкіно у відповідь на інформаційний запит УНН.
Так, протягом 2018 року Держкіно були видані державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів на 5 368 назв.
Крім того, з початку 2019 року Держкіно вже видало 2 163 прокатних посвідчень.
Нагадаємо, у минулому році Держкіно профінансувало виробництво 63 фільмів.
Як повідомляв УНН, у цьому році Держкіно не виділяло фінансову підтримку на виробництво фільмів.