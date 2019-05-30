За прошлый год Госкино выдало более 5 тыс. прокатных удостоверений

Так, в течение 2018 года Госкино были выданы государственные удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов на 5368 названий.



Кроме того, с начала 2019 Госкино уже выдало 2163 прокатных удостоверений.



Напомним, в прошлом году Госкино профинансировало производство 63 фильмов.



Как сообщал УНН, в этом году Госкино не выделяли финансовую поддержку производстве фильмов.