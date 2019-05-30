За прошлый год Госкино выдало более 5 тыс. прокатных удостоверений
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. За прошлый год Государственное агентство по вопросам кино выдало более 5 тыс. прокатных удостоверений. Об этом сообщили в Госкино в ответ на информационный запрос УНН.
Так, в течение 2018 года Госкино были выданы государственные удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов на 5368 названий.
Кроме того, с начала 2019 Госкино уже выдало 2163 прокатных удостоверений.
Напомним, в прошлом году Госкино профинансировало производство 63 фильмов.
Как сообщал УНН, в этом году Госкино не выделяли финансовую поддержку производстве фильмов.