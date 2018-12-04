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З вулиць Києва за два дні комунальники прибрали 5,5 тисяч тонн снігу - КМДА

Київ • УНН

 • 6197 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Упродовж 2–3 грудня підприємства КК “Київавтодор” вивезли зі столичних вулиць та доріг 5631 тонну снігу. Про це повідомили у комунальній корпорації, передає УНН.

З вулиць Києва за два дні комунальники прибрали 5,5 тисяч тонн снігу - КМДА

Під час снігопаду головним завданням для дорожників є очищення вулично-дорожньої мережі від снігу, а після завершення “гарячої фази” прибирання — вивезення снігу.

Переважно такі роботи проводяться у нічний час доби, щоб не ускладнювати трафік. Удень — виконуються у вихідні дні та на ділянках вулично-дорожньої мережі, які не потерпають від перенавантаження автотранспортом.

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