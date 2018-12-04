С улиц Киева за два дня коммунальщики убрали 5500 тонн снега - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В течение 2-3 декабря предприятия КК "Киевавтодор" вывезли из столичных улиц и дорог 5631 тонну снега. Об этом сообщили в коммунальной корпорации, передает УНН.
Во время снегопада главной задачей для дорожников является очистка улично-дорожной сети от снега, а после завершения "горячей фазы" уборка - вывоз снега.
Преимущественно такие работы проводятся в ночное время суток, чтобы не усложнять трафик. Днем - выполняются в выходные дни и на участках улично-дорожной сети, не страдают от перегрузки автотранспортом.