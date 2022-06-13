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3 тис. дол. за "допомогу": на Одещині організували схему з виїзду за кордон військовозобов’язаних

3 тис. дол. за "допомогу": на Одещині організували схему з виїзду за кордон військовозобов’язаних

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Українські слідчі викрили схему з незаконного перетину україно-молдовського кордону військовозобов'язаними громадянами України. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України, інформує УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, 10 червня громадянину Молдови повідомили про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. В ході перевірки Національним бюро інформації про можливе надання неправомірної вигоди службовим особам міжнародних організацій, детективи виявили схему протиправного переміщення через державний кордон військовозобов’язаних чоловіків-громадян України.

Цитата

"За 3 тис. доларів організатори схеми пропонували переміщення через державний кордон начебто за документами Організації Об’єднаних Націй на автомобілі з дипломатичними номерами. Фактично ж, як встановили детективи НАБУ, організатори транскордонного трансферу здійснювали переміщення за підробленими паспортами громадян Молдови автомобілями з молдавською реєстрацією з можливістю незаконного виїзду на територію Молдови на транзитній ділянці траси "Одеса-Рені", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, під час одного з таких вояжів авто, якою керував громадянин Молдови, і в якій перебував громадянин України, зупинено прикордонниками та детективами НАБУ.

За виявленими фактами підслідність у цьому кримінальному провадженні визначили за слідчими Національної поліції.

Доповнення

Служба безпеки України викрила схему масштабного розкрадання бронежилетів, які призначалися для української армії. 

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