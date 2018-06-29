З початку року на водоймах України загинуло близько 500 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Майже пів тисячі громадян потонули у водоймах країни з початку року. Лише з початку червня кількість загиблих становить понад 170 чоловік. Про повідомила прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання громадянами правил безпечної поведінки. Так, з початком купального сезону, у Запорізькій та Миколаївській областях рятувальники масово виловлюють з акваторії Чорного та Азовського морів відпочивальників, яких відносить від берега на надувних матрацах. Щодня фіксується до десяти подібних випадків”, — йдеться у повідомлені
Крім того, за словами рятувальників, у розпал літніх канікул збільшується також кількість загиблих і серед дітей.
“Малеча вирушає на місцеві ставки та копанки без супроводу дорослих, часто навіть не вміючи плавати. Так, у червні вода вже забрала більше 20 маленьких життів. Ще вісьмох дітей вдалося врятувати”, — резюмували в ДСНС.
Як повідомляв УНН, водолази Державної служби із надзвичайних ситуацій у Харківській області дістали з річки тіло загиблої дитини.