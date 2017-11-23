Барселона завдяки нічиї з Ювентусом пробилася до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

За "стару синьйору" гострі удари виконав Дугла Коста та Пауло Дібала – з обома впорався кіпер Тер Штеген. У каталонців один із розіграшів штрафних у перші 45 хвилин закінчився потраплянням м'яча у стійку воріт.

Примітно, що зірка "синьо-гранатових" Ліонеля Мессі не з'явився в стартовому складі, вийшовши із заміни тільки на 56 хвилині.

"Для нас це перша нульова нічия в сезоні. "Барселона" добре діяла в захисті. У першому таймі ми створили мало небезпечних моментів, але потім "Барселона" позбавила нас простору на флангах, після чого стало ще важче. Зароблене очко дуже важливе.

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Ми вирушимо до Греції, знаючи, що перемога гарантує нам вихід в плей-оф", - розповів рульовий тувинців М.Аллегрі.

Примітно, що "Ювентус" не програє вдома в Лізі чемпіонів уже протягом 22 матчів підряд.

Додамо, що "Барселона" добилася потрібного результату і вийшла в плей-оф з першого місця – 11 очок. Доля "Ювентуса" тепер вирішиться в останньому турі, адже італійці завоювали 8 балів і переганяють "Спортінг"лише на один пункт.