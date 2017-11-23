Барселона благодаря ничьей с Ювентусом пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Один из центральных поединков 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Барселоной" прошел без забитых мячей, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
За "старую синьору" острые удары выполнил Дугла Коста и Дибала - с обоими справился кипер Тер Штеген. У каталонцев один из розыгрышей штрафных в первые 45 минут закончился попаданием мяча в штангу.
Примечательно, что звезда "сине-гранатовых" Лионеля Месси появился в стартовом составе, выйдя по замене только на 56 минуте.
"Для нас это первая нулевая ничья в сезоне." Барселона "хорошо действовала в защите. В первом тайме мы создали мало опасных моментов, но потом" Барселона "лишила нас пространства на флангах, после чего стало еще труднее. Заработанные очко очень важно.
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Мы отправимся в Грецию, зная, что победа гарантирует нам выход в плей-офф ", - рассказал рулевой тувинцев М.Аллегри.
Примечательно, что "Ювентус" не проигрывает дома в Лиге чемпионов уже в течение 22 матчей подряд.
Добавим, что "Барселона" добилась нужного результата и вышла в плей-офф с первого места - 11 очков. Судьба "Ювентуса" теперь решится в последнем туре, ведь итальянцы завоевали 8 баллов и перегоняют "Спортинг" лишь на один пункт.