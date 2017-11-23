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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 9605 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 22788 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 31105 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 30946 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 98275 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 86396 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96260 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123817 просмотра

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Барселона благодаря ничьей с Ювентусом пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов

Барселона благодаря ничьей с Ювентусом пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 15302 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Один из центральных поединков 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Барселоной" прошел без забитых мячей, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

За "старую синьору" острые удары выполнил Дугла Коста и Дибала - с обоими справился кипер Тер Штеген. У каталонцев один из розыгрышей штрафных в первые 45 минут закончился попаданием мяча в штангу.

Примечательно, что звезда "сине-гранатовых" Лионеля Месси появился в стартовом составе, выйдя по замене только на 56 минуте.
"Для нас это первая нулевая ничья в сезоне." Барселона "хорошо действовала в защите. В первом тайме мы создали мало опасных моментов, но потом" Барселона "лишила нас пространства на флангах, после чего стало еще труднее. Заработанные очко очень важно.

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Мы отправимся в Грецию, зная, что победа гарантирует нам выход в плей-офф ", - рассказал рулевой тувинцев М.Аллегри.

Примечательно, что "Ювентус" не проигрывает дома в Лиге чемпионов уже в течение 22 матчей подряд.

Добавим, что "Барселона" добилась нужного результата и вышла в плей-офф с первого места - 11 очков. Судьба "Ювентуса" теперь решится в последнем туре, ведь итальянцы завоевали 8 баллов и перегоняют "Спортинг" лишь на один пункт.

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