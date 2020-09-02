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Юрист пояснив, чи має право працівник на самоізоляцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Працівник, який оформлений офіційно, має право на самоізоляцію у разі необхідності. Якщо роботодавець відмовляє – варто звертатися до суду. Про це у коментарі УНН розповів адвокат Національної асоціації адвокатів України Іван Ліберман.

Юрист пояснив, чи має право працівник на самоізоляцію

Водночас, юристи застерігають — найманий працівник в Україні не у всіх випадках захищений законом. Особливо, якщо людина не оформлена офіційно на роботі.

“Роботодавець не має права відмовляти, однак в Україні люди працюють на трьох умовах. Перша — неофіційна, тут люди ризикують втратити роботу або бути шантажованими роботодавцем. У них немає ніяких прав, і вони не захищені. Тому в них постає вибір: самоізоляція або робота. Другий момент, коли людина працює офіційно. Тут все регулюється Законом України "Про працю“, і не мають права відмовляти. Третій — на умовах контракту або трудового договору. Він не може порушувати права КЗпПУ. Якщо в контракті прописаний момент, що нібито не можна іти на самоізоляцію без обов’язкової згоди роботодавця — такий контракт є незаконним”, — розповів Ліберман.

Проте, якщо людина працює офіційно, а працедавець все одно відмовляє в оплачуваній самоізоляції, потрібно йти в суд. "Якщо працюємо офіційно, а роботодавець відмовляє, то пишемо заяву на його ім’я і ставимо перед фактом, якщо не хоче отримувати — відправляється на юридичну або домашню адресу. У разі виникнення проблем справа успішно оскаржується в суді зі стягненням моральної компенсації", — сказав Ліберман.

Як повідомляв УНН, міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що роботодавці не мають права відмовляти працівникам у необхідній самоізоляції у разі підозри на коронавірус.

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