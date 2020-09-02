Степанов заявив, що роботодавець не може відмовляти у самоізоляції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Роботодавець не має права відмовляти у самоізоляції співробітнику, у якого виявили COVID-19 або який підпадає під необхідність самоізоляції. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Роботодавець не має права комусь відмовляти у самоізоляції. Рішення про самоізоляцію приймає епідеміолог та сімейний лікар. Ці рішення приймаються відповідно до затвердженого Міністерством охорони здоров’я стандартом лікування коронавірусної хвороби COVID-19”, — розповів Степанов.
За його словами, сімейний лікар зобов’язаний виписати лікарняний людині, яка йде на самоізоляцію.
“Ніяких зобов’язань їхати в приватну лабораторію і робити відповідний тест за власні кошти на COVID-19 у людини навіть не може існувати”, — сказав Степанов.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я здійснює безкоштовні ПЛР-тести на COVID-19 для людей, які мають ознаки захворювання, є контактними особами чи потребують госпіталізації, а також для медиків та правоохоронців.