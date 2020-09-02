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Степанов заявил, что работодатель не может отказывать в самоизоляции

Киев • УНН

 • 22671 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Работодатель не имеет права отказывать в самоизоляции сотруднику, у которого обнаружили COVID-19 или который подпадает под необходимость самоизоляции. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Степанов заявил, что работодатель не может отказывать в самоизоляции

"Работодатель не имеет права кому-то отказывать в самоизоляции. Решение о самоизоляции принимает эпидемиолог и семейный врач. Эти решения принимаются в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения стандартом лечения коронавирусной болезни COVID-19", - рассказал Степанов.

По его словам, семейный врач обязан выписать больничный человеку, который идет на самоизоляцию.

"Никаких обязательств ехать в частную лабораторию и делать соответствующий тест за собственные средства на COVID-19 у человека даже не может существовать", - сказал Степанов.

Напомним, Министерство здравоохранения осуществляет бесплатные ПЦР-тесты на COVID-19 для людей, которые имеют признаки заболевания, являются контактными лицами или нуждаются в госпитализации, а также для медиков и правоохранителей.

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