У МОЗ розповіли, кому в Україні роблять тестування на COVID-19 безкоштовно

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Міністерство охорони здоров’я здійснює безкоштовні ПЛР-тести на COVID-19 для людей, які мають ознаки захворювання, є контактними особами чи потребують госпіталізації, а також для медиків та правоохоронців. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Те, що стосується запитання по безкоштовному тестуванню ПЛР. На сьогоднішній день у нас прийнятий відповідний алгоритм, механізм тестування. Отже, тестуються всі люди, у яких є ознаки коронавірусної хвороби. Вони всі тестуються безкоштовно. Наступне - тестуються безкоштовно люди, які перебували у контакті з хворою особою - людиною, у якої підтвердили вже діагноз коронавірусної хвороби - COVID-19", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що всі близькі і всі, хто знаходився у контакті із хворими, теж тестуються безкоштовно.

"Також люди, які потребують планової госпіталізації, для проведення тих чи інших операційних втручань, або з інших причин, які визначені нашими правилами, теж тестуються безкоштовно. Також медичні працівники, які працюють з хворими на COVID-19. Вони тестуються раз на 14 днів. Також працівники Національної поліції, Національної гвардії, у визначеному переліку, які безпосередньо контактують з великою кількістю людей. Вони тестуються раз на 30 днів", - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже понад 50 тис. випадків COVID-19, за добу - 807.

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