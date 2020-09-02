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Юрист пояснил, имеет ли право работник на самоизоляцию

Киев • УНН

 • 33437 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Работник, который оформлен официально, имеет право на самоизоляцию в случае необходимости. Если работодатель отказывает - стоит обращаться в суд. Об этом в комментарии УНН рассказал адвокат Национальной ассоциации адвокатов Украины Иван Либерман.

Юрист пояснил, имеет ли право работник на самоизоляцию

В то же время, юристы предостерегают - наемный работник в Украине не во всех случаях защищен законом. Особенно, если человек не оформлен официально на работе.

"Работодатель не имеет права отказывать, однако в Украине люди работают на трех условиях. Первое - неофициально, здесь люди рискуют потерять работу или быть шантажированы работодателем. У них нет никаких прав, и они не защищены. Поэтому у них стоит выбор: самоизоляция или работа. Второй момент, когда человек работает официально. Здесь все регулируется Законом Украины "О труде", и не имеют права отказывать. Третий - на условиях контракта или трудового договора. Он не может нарушать права КЗоТ. Если в контракте прописан момент, что якобы нельзя идти на самоизоляцию без обязательного согласия работодателя - такой контракт является незаконным", - рассказал Либерман.

Однако, если человек работает официально, а работодатель все равно отказывает в оплачиваемой самоизоляции, нужно идти в суд. "Если работаем официально, а работодатель отказывает, то пишем заявление на его имя и ставим перед фактом, если не хочет получать - отправляется на юридический или домашний адрес. В случае возникновения проблем дело успешно оспаривается в суде с удержанием моральной компенсации", - сказал Либерман.

Как сообщал УНН, министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что работодатели не имеют права отказывать работникам в необходимом самоизоляции в случае подозрения на коронавирус.

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