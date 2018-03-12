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Генеральний прокурор виключає можливість звільнення з посади С. Горбатюка

Київ • УНН

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КИІВ. 13 березня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко має претензії до роботи Сергія Горбатюка, але виключає можливість його звільнення з посади. Про це він заявив в ефірі телеканалу ZIK, повідомляє УНН.

“Я не цар і не князь, щоб призначати або знімати відповідно любих або не любих працівників. ГПУ позбулась диктаторських повноважень. Я обіцяв у парламенті, що ми проведемо внутрішню реформу у ГПУ і побудуємо її на європейський лад. В Європі ніде генпрокурор не знімає і не призначає підлеглих. Це роблять спеціальні органи. Я з самого початку сказав, що колись тихе життя у Департаменті спецрозслідувань закінчилось. Я буду максимально тиснути, щоб справи законно, але швидко розвивались. В Україні немає 6-9 років на слідство. Я пишаюсь тим, що у нас великий прогрес по цьому напрямку. У нас справа Януковича по держзраді в суді, Єфремов — в суді. У нас нарешті у судах отримані дозволи на заочне засудження Азарова, Арбузова, Курченка, Клименка, Ставицького. Слідство фактично закінчено і вони підуть вже цього року на судові процеси. Моя політика законного тиску з вимаганням швидких , але законних дій, дає результати”, — розповів він.

Ю. Луценко також зауважив, що не хоче публічно вступати у дискусію з С. Горбатюком.

“Мені здається це неправильно. Так, я не задоволений його результатами і низці серйозних справ... Але я лише після заслуховування , лише після встановлення спеціальними посадовими особами того, що він діяв неякісно, неефективно, можу приймати рішення звертатись до органів самоуправління з доганою або навіть більше зняття з роботи. На цей момент я не виключаю можливості доган за низку серйозних прорахунків, але я виключаю зняття Горбатюка з декількох причин. Перше — він, дійсно, професійний працівник, хоча у нас не співпадає багато поглядів на методи організації роботи в прокуратурі. Він, насправді, досвідчений прокурор... Але у нас не співпадають підходи у менеджменті. Так буває. Це не підстава для звільнення. Друге — йому довіряють родини Небесної Сотні і їхні адвокати . Для мене це дуже вагомий аргумент”, — резюмував генпрокурор.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі телеканалу “ZIK” заявив про те, що сподівання на те, що Бакулін піде на угоду зі слідством, у нього невеликі.

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