Єврогрупа затвердила завершення програми макрофінансової допомоги Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Єврогрупа затвердила завершення третьої і останньої програми макрофінансової допомоги Греції. Про це заявив голова Єврогрупи Маріо Сентено на прес-конференції за підсумками зустрічі міністрів фінансів зони євро в Люксембурзі, яка транслювалася прес-службою Ради ЄС, інформує УНН.
"Єврогрупа затвердила завершення програми макрофінансової допомоги Греції, додаткових програм не буде, - підкреслив він. - Ми прийняли пакет заходів для полегшення боргового тягаря Греції, продовживши на 10 років терміни погашення кредитів EFSF (стабфонду зони євро) (наданих в рамках трьох програм макрофінансової допомоги ), а також надавши Греції пільговий період на 10 років з виплати відсотків за цими кредитами". За словами Сентено, Єврогрупа також погодила виділення останнього траншу допомоги в 15 млрд євро.
Афіни вийдуть з-під дії програми міжнародної макрофінансової допомоги в серпні 2018 року, маючи запас ліквідності в 24,1 млрд євро, говориться в підсумковому заяву Єврогрупи.
"В цілому, Греція покине програму (макрофінанової допомоги) зі значною подушкою ліквідності в 24,1 млрд євро, достатньої для покриття потреб по (обслуговуванню) суверенної заборгованості протягом, приблизно, 22 місяців після завершення програми в серпні 2018 року, що є серйозним запобіжним механізмом проти будь-яких ризиків", - йдеться в документі.
Більше однієї третини цього запасу засобів - 9,5 млрд євро Греції ще тільки належить отримати в рамках схваленого Єврогрупою в п'ятницю останнього траншу допомоги по третій програмі, загальний обсяг якого складе 15 млрд. Решта 5,5 млрд підуть безпосередньо на обслуговування боргу Греції до кінця цього року.
Як повідомляв УНН, Європарламент підтримав виділення 1 млрд євро Україні.