ЄСПЛ вперше визнав відповідальність користувача Facebook за коментарі на своїй сторінці
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вперше визнав, що власник аккаунта у Facebook зобов'язаний контролювати коментарі під своїми постами, передає УНН з посиланням на рішення суду.
Деталі
У Франції місцевого депутата та кандидата на вибори до парламенту засудили за розпалювання ворожнечі через те, що він не видалив негайно коментарі третіх осіб, які висловлювалися мовою ненависті щодо мусульман під своїм постом у Facebook.
Суддя ЄСПЛ Анна Юдківська на своїй сторінці у Facebook зазначила, що суд вперше вказав, що власник аккаунта має особливі обов’язки контролю та пильності, зокрема, якщо вирішує зробити свій аккаунт публічним, надає можливість коментувати будь-кому, та публікує контент, потенційно здатний спровокувати мову ненависті.
Доповнення
Соціальна мережа Instagram почне видаляти акаунти користувачів за висловлювання, що розпалюють ворожнечу за ознаками расової чи релігійної приналежності, в особистих повідомленнях.
Нагадаємо, звіт, опублікований Європейською комісією, показав, що у 2019 році IT-компанії видалили 70% висловлювань, що містять мову ненависті, у соцмережах і додатках.