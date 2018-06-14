ЄСПЛ призначив засідання за скаргами України проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Велика палата Європейського суду з прав людини призначила засідання за скаргами України проти Російської Федерації. Про це сьогодні розповів заступник міністра юстиції – уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, передає УНН.
“У понеділок ми побачили, що на сайті суду є інформація про те, що буде слухання, але при цьому не вказана дата”, — сказав Ліщина.
Він уточнив, що йдеться про 4 великі справи, які були передані з ЄСПЛ до Великої палати ЄСПЛ.
Як повідомляв УНН, Палата Європейського суду з прав людини, що займається розглядом чотирьох міждержавних заяв України проти Росії, вирішила передати їх Великій палаті.
У Мін’юсті заявляли, що сподіваються на пожвавлення розгляду чотирьох справ “Україна проти Росії” після їх передачі через “серйозність” до Великої палати Європейського суду з прав людини.