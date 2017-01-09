Єлизавета II вперше з'явилася на публіці після тривалої хвороби
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Королева Великобританії Єлизавета II вперше з’явилася на публіці після тривалої хвороби, повідомляє ВВС.
Відзначається, що вона відвідала церковну службу вранці 8 січня в храмі Святої Марії Магдалени в селі Сандрінгем графства Норфолк.
На недільну церемонію вона якраз приїхала з королівською родиною — принцом Філіпом, а також герцогинею Кембриджської Кетрін Міддлтон і герцогом Кембриджським Вільямом.
Як повідомляв УНН, Королева Великої Британії Єлизавета ІІ не відвідувала у новорічний день церковну службу в Сандрингемі через “через застуду”.