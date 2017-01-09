Елизавета II впервые появилась на публике после продолжительной болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике после продолжительной болезни, сообщает ВВС.
Отмечается, что она посетила церковную службу утром 8 января в храме Святой Марии Магдалены в селе Сандрингем графства Норфолк.
На воскресную церемонию она как раз приехала с королевской семьей - принцем Филиппом, а также герцогиней Кембриджской Кэтрин Миддлтон и герцогом Кембриджским Уильямом.
Как сообщал УНН, Королева Великобритании Елизавета Вторая не посещала в новогодний день церковную службу в Сандрингеми за "из-за простуды".