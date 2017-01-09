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Елизавета II впервые появилась на публике после продолжительной болезни

Елизавета II впервые появилась на публике после продолжительной болезни

Киев • УНН

 • 9124 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике после продолжительной болезни, сообщает ВВС.

Отмечается, что она посетила церковную службу утром 8 января в храме Святой Марии Магдалены в селе Сандрингем графства Норфолк.

На воскресную церемонию она как раз приехала с королевской семьей - принцем Филиппом, а также герцогиней Кембриджской Кэтрин Миддлтон и герцогом Кембриджским Уильямом.

Как сообщал УНН, Королева Великобритании Елизавета Вторая не посещала в новогодний день церковную службу в Сандрингеми за "из-за простуды".

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