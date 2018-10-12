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Ярославський почне будувати термінал в Дніпрі, коли держава затвердить виділення 120 млн дол. на ЗПС

Ярославський почне будувати термінал в Дніпрі, коли держава затвердить виділення 120 млн дол. на ЗПС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Сьогодні в обладміністрації Дніпропетровської області відбулася нарада з питання будівництва нового аеропорту в Дніпрі, в якому взяв участь міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Як відомо, для початку реалізації проекту необхідно виділення державного фінансування в обсязі 120 млн дол. на будівництво нової злітно-посадкової смуги як об'єкта стратегічного військово-цивільного призначення, передає УНН.

Що стосується аеровокзального комплексу, то про готовність побудувати його заявила група DCH Олександра Ярославського, що має успішний досвід створення сучасного міжнародного аеропорту в Харкові до Євро-2012. У той же час, як підкреслює Ярославський: "Якщо держава не виділить гроші на фінансування будівництва смуги і перонів, то я не почну будівництво".

На прес-конференції, що відбулася після сьогоднішньої наради, Омелян повідомив, що зараз розглядається питання про виділення на злітну смугу для Дніпра 1 млрд грн (менше 36 млн дол.).

"Ведеться робота щодо включення до державного бюджету на 2019 рік 1 мільярда гривень на реконструкцію злітно-посадкової смуги і льотного поля. Роботи цього етапу повинні бути завершені до березня наступного року", - розповів Володимир Омелян.

Він припустив, що за цей час "інвестор виконає свою заявлену частину робіт з реконструкції терміналу аеропорту. Упевнений, що з 2021 року Дніпро і весь прилеглий до міста регіон отримає сучасний аеропорт світового рівня".

Однак в групі DCH Олександра Ярославського повідомляють, що будівельні роботи почнуться тільки після того, як буде затверджена держпрограма бюджетного фінансування будівництва ЗПС на 120 млн дол. - тобто в повному обсязі.

Так, Володимир Васильченко, генеральний директор Міжнародного аеропорту Харків, сказав журналістам, що старт реконструкції аеропорту буде дано державою, коли в держбюджеті будуть передбачені кошти на реконструкцію злітно-посадкової смуги.

"З нашого боку затримок не буде. Але у кожної зі сторін - і інвестора, і держави, і місцевої влади - є певні процедурні моменти. Стартом ми можемо вважати момент, коли в держбюджеті з'явиться рядок про виділення грошей на реконструкцію аеродрому в повному обсязі", - сказав Володимир Васильченко.

На думку експертів авіасектора, позиція DCH цілком логічна. У будівництво аеровокзального комплексу в Харкові до Євро-2012 Олександр Ярославський вклав понад 107 млн ​​дол. Недофінансування державної частини бюджету цього проекту (роботи з реконструкції харківського аеродрому) становить 124 млн грн, які не виділені донині.

Нагадаємо, в Дніпрі і області йде збір голосів за петицію до Президента України Петра Порошенка, в якій місцева територіальна громада просить главу держави сприяти, щоб Кабінет Міністрів України виділив необхідне державне фінансування на будівництва нової ЗПС. Станом на 12.10.2018 р. зібрано вже майже 22 тис. підписів з 25 тис., які необхідні для розгляду цього документа Президентом України.

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