Ярославський почне будувати термінал в Дніпрі, коли держава затвердить виділення 120 млн дол. на ЗПС

Що стосується аеровокзального комплексу, то про готовність побудувати його заявила група DCH Олександра Ярославського, що має успішний досвід створення сучасного міжнародного аеропорту в Харкові до Євро-2012. У той же час, як підкреслює Ярославський: "Якщо держава не виділить гроші на фінансування будівництва смуги і перонів, то я не почну будівництво".

На прес-конференції, що відбулася після сьогоднішньої наради, Омелян повідомив, що зараз розглядається питання про виділення на злітну смугу для Дніпра 1 млрд грн (менше 36 млн дол.).

"Ведеться робота щодо включення до державного бюджету на 2019 рік 1 мільярда гривень на реконструкцію злітно-посадкової смуги і льотного поля. Роботи цього етапу повинні бути завершені до березня наступного року", - розповів Володимир Омелян.

Він припустив, що за цей час "інвестор виконає свою заявлену частину робіт з реконструкції терміналу аеропорту. Упевнений, що з 2021 року Дніпро і весь прилеглий до міста регіон отримає сучасний аеропорт світового рівня".

Однак в групі DCH Олександра Ярославського повідомляють, що будівельні роботи почнуться тільки після того, як буде затверджена держпрограма бюджетного фінансування будівництва ЗПС на 120 млн дол. - тобто в повному обсязі.

Так, Володимир Васильченко, генеральний директор Міжнародного аеропорту Харків, сказав журналістам, що старт реконструкції аеропорту буде дано державою, коли в держбюджеті будуть передбачені кошти на реконструкцію злітно-посадкової смуги.

"З нашого боку затримок не буде. Але у кожної зі сторін - і інвестора, і держави, і місцевої влади - є певні процедурні моменти. Стартом ми можемо вважати момент, коли в держбюджеті з'явиться рядок про виділення грошей на реконструкцію аеродрому в повному обсязі", - сказав Володимир Васильченко.

На думку експертів авіасектора, позиція DCH цілком логічна. У будівництво аеровокзального комплексу в Харкові до Євро-2012 Олександр Ярославський вклав понад 107 млн ​​дол. Недофінансування державної частини бюджету цього проекту (роботи з реконструкції харківського аеродрому) становить 124 млн грн, які не виділені донині.

Нагадаємо, в Дніпрі і області йде збір голосів за петицію до Президента України Петра Порошенка, в якій місцева територіальна громада просить главу держави сприяти, щоб Кабінет Міністрів України виділив необхідне державне фінансування на будівництва нової ЗПС. Станом на 12.10.2018 р. зібрано вже майже 22 тис. підписів з 25 тис., які необхідні для розгляду цього документа Президентом України.