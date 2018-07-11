Ярмоленко про трансфер в "Вест Хем": АПЛ – найкраща ліга в світі

"Я дуже радий підписати контракт з "Вест Хемом". "Вест Хем" - великий клуб з відмінними фанатами, і я щасливий переїхати в Прем'єр-лігу. АПЛ - найкраща ліга в світі, і я знаю, що тут будується цікавий проект. Команда хоче досягти високих результатів, і я дуже радий цьому виклику", - зізнався Ярмоленко.

Як повідомляв УНН, українець заключив з англійським клубом чотирирічний контракт.