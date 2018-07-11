Ярмоленко о трансфере в "Вест Хэм": АПЛ - лучшая лига в мире

"Я очень рад подписать контракт с "Вест Хэмом". "Вест Хэм"- большой клуб с отличными фанатами, и я счастлив переехать в Премьер-лигу. АПЛ - лучшая лига в мире, и я знаю, что здесь строится интересный проект. Команда хочет достичь высоких результатов, и я очень рад этому вызову", - признался Ярмоленко.

Как сообщал УНН, украинец заключил с английским клубом четырехлетний контракт.