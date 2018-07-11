Ярмоленко о трансфере в "Вест Хэм": АПЛ - лучшая лига в мире

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 49639 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105425 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127038 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134411 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170300 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153785 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141446 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130479 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182128 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

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В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

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АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

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Ярмоленко о трансфере в "Вест Хэм": АПЛ - лучшая лига в мире

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Лидер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко рассказал о своем очередном переходе в профессиональной карьере - из дортмундской "Боруссии" в лондонский "Вест Хэм", передает УНН со ссылкой на сайт "молотобойцев".

"Я очень рад подписать контракт с "Вест Хэмом". "Вест Хэм"- большой клуб с отличными фанатами, и я счастлив переехать в Премьер-лигу. АПЛ - лучшая лига в мире, и я знаю, что здесь строится интересный проект. Команда хочет достичь высоких результатов, и я очень рад этому вызову", - признался Ярмоленко.

Как сообщал УНН, украинец заключил с английским клубом четырехлетний контракт.

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