Ярмоленко про гол фінам: можливо ще й головою почну забивати

Цитата

Ярмоленко пригадав свій гол забитий нестандартною для нього правою ногою, і заявив, що після такого він, можливо, почне ще й забивати головою.

“Нарешті ми перемогли. Хочу привітати вболівальників, тренерський штаб та гравців. Це була важка гра, але ми здобули три очки. У фінів хороша команда, недарма вони теж грали на Євро. Мій гол правою ногою? Після матчу з Францією сказав, що, може, до 40 років заб’ю з правої. Забив трохи раніше. Тепер, може, ще почну і головою забивати”, — наголосив Ярмоленко.

Нагадаємо

Ярмоленко відкрив рахунок у матчі з Фінляндією на четвертій хвилині.