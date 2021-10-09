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Ярмоленко про гол фінам: можливо ще й головою почну забивати

Ярмоленко про гол фінам: можливо ще й головою почну забивати

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко дав післяматчевий коментар протистояння із Фінляндією (2:1), повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Цитата

Ярмоленко пригадав свій гол забитий нестандартною для нього правою ногою, і заявив, що після такого він, можливо, почне ще й забивати головою.

“Нарешті ми перемогли. Хочу привітати вболівальників, тренерський штаб та гравців. Це була важка гра, але ми здобули три очки. У фінів хороша команда, недарма вони теж грали на Євро. Мій гол правою ногою? Після матчу з Францією сказав, що, може, до 40 років заб’ю з правої. Забив трохи раніше. Тепер, може, ще почну і головою забивати”, — наголосив Ярмоленко.

Нагадаємо

Ярмоленко відкрив рахунок у матчі з Фінляндією на четвертій хвилині.

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