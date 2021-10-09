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Ярмоленко о голе финнам: возможно еще и головой начну забивать

Ярмоленко о голе финнам: возможно еще и головой начну забивать

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко дал послематчевый комментарий противостояния с Финляндией (2: 1), сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Цитата

Ярмоленко вспомнил свой гол забит нестандартной для него правой ногой, и заявил, что после такого он, возможно, начнет еще и забивать головой.

“Наконец мы победили. Хочу поздравить болельщиков, тренерский штаб и игроков. Это была тяжелая игра, но мы получили три очка. У финнов хорошая команда, недаром они играли на Евро. Мой гол правой ногой? После матча с Францией сказал, что, может, до 40 лет забью с правой. Забил чуть раньше. Теперь, может, начну и головой забивать”, — отметил Ярмоленко.

Напомним

Ярмоленко открыл счет в матче с Финляндией на четвертой минуте.

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