Японська компанія Takata сплатить у США мільярд доларів штрафу

Органи юстиції США висунули обвинувачення трьом менеджерам компанії — їм закидають обман та змову. Обвинувачення вважає, що до 2015 року ці співробітники, які працювали на компанію в Японії та США, за допомогою зманіпульованих результатів тестів свідомо приховували ризики, зумовлені дефектними подушками безпеки. Із зазначеними недоліками пов’язують 16 смертельних випадків та 180 поранень у всьому світі.



