Японська компанія Takata сплатить у США мільярд доларів штрафу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Японський постачальник автозапчастин Takata досяг згоди з органами юстиції США у спорі щодо дефектних подушок безпеки. Компанія погодилася визнати свою провину та сплатити штраф у розмірі одного мільярда доларів США, повідомило у п'ятницю, 13 січня, міністерство юстиції Сполучених Штатів. Таким чином, кримінальне переслідування фірми буде припинено, повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Органи юстиції США висунули обвинувачення трьом менеджерам компанії — їм закидають обман та змову. Обвинувачення вважає, що до 2015 року ці співробітники, які працювали на компанію в Японії та США, за допомогою зманіпульованих результатів тестів свідомо приховували ризики, зумовлені дефектними подушками безпеки. Із зазначеними недоліками пов’язують 16 смертельних випадків та 180 поранень у всьому світі.