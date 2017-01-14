Японская компания Takata уплатит в США миллиард долларов штрафа
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Японский поставщик автозапчастей Takata достиг соглашения с органами юстиции США в споре о дефектных подушках безопасности. Компания согласилась признать свою вину и заплатить штраф в размере одного миллиарда долларов США, сообщило в пятницу, 13 января, министерство юстиции США. Таким образом, уголовное преследование фирмы будет прекращено, сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Органы юстиции США предъявили обвинение трем менеджерам компании - им вменяют обман и заговор. Обвинение считает, что до 2015 года эти сотрудники, которые работали на компанию в Японии и США, с помощью сманипулированных результатов тестов сознательно скрывали риски, обусловленные дефектными подушками безопасности. С указанными недостатками связывают 16 смертельных случаев и 180 ранений во всем мире.