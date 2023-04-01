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Як отримати електронний рецепт на ліки - інструкція МОЗ

Як отримати електронний рецепт на ліки - інструкція МОЗ

Київ • УНН

 • 1145097 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. З 1 квітня для препаратів, які раніше відпускалися лише за паперовим рецептом, додається ще один інструмент е-рецепт. Інструкцію, як отримати електронний рецепт на ліки, надало Міністерства охорони здоровʼя, пише УНН.

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Деталі

МОЗ надав такий алгоритм дій, щоб отримати електронний рецепт на рецептурний препарат:

  • Необхідно обовʼязково звернутися до лікаря на прийом.
  • На прийомі ви можете обрати, за яким рецептом бажаєте придбати ліки в аптеці – електронним чи паперовим.
  • Якщо ви обрали електронний рецепт, під час огляду лікар за потреби зареєструє вас в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) та сформує е-рецепт, вказавши діючу речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з прийому ліків.
  • Після цього ви отримаєте СМС-повідомлення з номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення.
  • Знайти аптеку, яка відпускає ліки за електронним рецептом можна, скориставшись спеціальним дашбордом, який підкаже адресу найближчої для вас аптеки. Для цього достатньо ввести чи обрати з переліку в пошуковому рядку назву вашого населеного пункту.
  • Ви можете придбати ліки за електронним рецептом в аптеці протягом 10 днів (якщо це наркотичні (психотропні ліки) або протягом 30 днів (для решти рецептурних препаратів)..
  • Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з СМС – номер рецепта та код погашення.
  • Фармацевт запропонує вам наявні в аптеці лікарські засоби, які містять діючу речовину, що призначив вам лікар – так ви зможете обрати ліки відповідно до вашого бюджету.

    • При цьому у МОЗ наголошують, що ліки, які були безрецептурними, і надалі відпускатимуть в аптеці без рецепта. А паперові рецепти продовжать діяти, щонайменше до закінчення воєнного стану.

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