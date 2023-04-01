Як отримати електронний рецепт на ліки - інструкція МОЗ

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На які ліки потрібен рецепт - відповідь МОЗ

Деталі

МОЗ надав такий алгоритм дій, щоб отримати електронний рецепт на рецептурний препарат:

Необхідно обовʼязково звернутися до лікаря на прийом.

На прийомі ви можете обрати, за яким рецептом бажаєте придбати ліки в аптеці – електронним чи паперовим.

Якщо ви обрали електронний рецепт, під час огляду лікар за потреби зареєструє вас в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) та сформує е-рецепт, вказавши діючу речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з прийому ліків.

Після цього ви отримаєте СМС-повідомлення з номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення.

Знайти аптеку, яка відпускає ліки за електронним рецептом можна, скориставшись спеціальним дашбордом, який підкаже адресу найближчої для вас аптеки. Для цього достатньо ввести чи обрати з переліку в пошуковому рядку назву вашого населеного пункту.

Ви можете придбати ліки за електронним рецептом в аптеці протягом 10 днів (якщо це наркотичні (психотропні ліки) або протягом 30 днів (для решти рецептурних препаратів)..

Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з СМС – номер рецепта та код погашення.

Фармацевт запропонує вам наявні в аптеці лікарські засоби, які містять діючу речовину, що призначив вам лікар – так ви зможете обрати ліки відповідно до вашого бюджету.

При цьому у МОЗ наголошують, що ліки, які були безрецептурними, і надалі відпускатимуть в аптеці без рецепта. А паперові рецепти продовжать діяти, щонайменше до закінчення воєнного стану.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як подолати негативні наслідки стресу: розповідає експертка