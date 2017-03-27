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Й.Хан розповів, коли можуть ратифікувати Угоду про асоціацію з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Європейський комісар з політики сусідства та розширення Йоханнес Хан чекає протягом двох тижнів ратифікації Нідерландами угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.

"Після дуже позитивних, з моєї точки зору, виборів в Нідерландах я очікую, скажімо, на заключний фрагмент пазла у завершенні ратифікації угоди про асоціацію з Україною протягом двох наступних тижнів", - заявив Й.Хан на засіданні комітету Європейського парламенту з громадянських свобод.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС очікує завершення ратифікації Угоди про асоціацію з Україною "дуже скоро"

Зазначимо, що Нідерланди залишаються єдиною країною ЄС, яка не ратифікувала цю угоду. Наразі Угода про асоціацію діє на тимчасовій основі, остаточно документ набуде чинності після його ратифікації всіма 28 країнами ЄС.

Раніше перемогу на парламентських виборах у Нідерландах здобула праволіберальна "Народна партія за свободу і демократію", на чолі з чинним прем'єром Марком Рютте, який є прибічником ратифікації угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

Нагадаємо, що українська сторона угоду про асоціацію з ЄС ратифікувала відповідним законом України № 1678-VII від 16 вересня 2014 року.

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