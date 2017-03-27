Й.Хан рассказал, когда могут ратифицировать Соглашение об ассоциации с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Европейский комиссар по политике соседства и расширения Йоханнес Хан ожидает в течение двух недель ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"После очень положительных, с моей точки зрения, выборов в Нидерландах я ожидаю, скажем, на заключительный фрагмент пазла в завершении ратификации соглашения об ассоциации с Украиной в течение двух последующих недель", - заявил Й.Хан на заседании комитета Европейского парламента по гражданским свободам.
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Отметим, что Нидерланды остаются единственной страной ЕС, которая не ратифицировала это соглашение. Сейчас Соглашение об ассоциации действует на временной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.
Ранее победу на парламентских выборах в Нидерландах получила праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию", во главе с действующим премьером Марком Рютте, который является сторонником ратификации соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.
Напомним, что украинская сторона соглашение об ассоциации с ЕС ратифицировала соответствующим законом Украины № 1678-VII от 16 сентября 2014 года.