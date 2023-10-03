Вже є передсерійне виробництво та зразки, які використовуються на фронті: Федоров про бойового робота "Лють"

Цитата

“Вже є, можна сказати, передсерійне виробництво, вже є зразки, які використовуються на фронті, які в експериментальному форматі. Далі залежить від потреб Сил оборони. Тобто там є деякі експериментальні підрозділи, які використовують роботизовані технології й після успішного тестування на полі бою вони будуть робити вже запит на потрібну кількість, яка буде організаційна структура застосування й далі вже будуть вкладатися контракти органами, які за це відповідають з виробниками”, — розповів Федоров.

Деталі

На запитання, в яких масштабах планується виробництво українського бойового робота “Лють”, Федоров відповів: “Я не можу сказати скільки точно...Питання в тому, на яких ділянках фронту це можна використовувати, є багато нюансів. Для цього ми спеціально створили декілька експериментальних підрозділів прямо в бригадах, які воюють для того, щоб тестувати й умовно писати нову доктрину застосування, щоб прогнозувати закупівлі”.

Також Федоров розповів, скільки коштує один робот “Лють”.

“Ціна за один робот „Лють“ — близько 10 тисяч доларів”, — зазначив міністр.

Доповнення

Раніше Федоров повідомляв, що бойовий робот українського виробництва “Лють” успішно пройшов польові випробування. За словами міністра, нині команда працює над удосконаленням машини та готується до масштабування виробництва.