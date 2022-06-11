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Вже третій: в Україні загинув ще один окупант-чемпіон світу з танкового біатлону

Вже третій: в Україні загинув ще один окупант-чемпіон світу з танкового біатлону

Київ • УНН

 • 369684 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. В Україні загинув чемпіон світу з танкового біатлону, старший сержант рф Олексій Бакульов. Про це повідомляє видання “Новини гірського Алтаю”, передає УНН.

Деталі

Видання зазначає, що Бакульов загинув під час відбиття контратаки. Перебуваючи у складі екіпажу танка Т-72 та прикриваючи відхід своїх підрозділів, старший сержант отримав осколкове поранення, несумісне з життям. Дата загибелі Бакульова не називається.

Олексій Бакульов народився 26 травня 1996 року в одному із сіл Алтайського краю. Чемпіоном світу з танкового біатлону він став у 2017 році.

Як повідомляє Медіазона, Олексій Бакульов — третій загиблий в Україні окупант-чемпіон із танкового біатлону з початку війни. Напередодні стало відомо про загибель Максима Жарко з Бурятії та його земляка Бато Басанова, якого поховали на початку травня.

Українські Національні Новини

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