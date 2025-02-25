Вибух прогримів поблизу Черкас

Поблизу Черкас стався вибух. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.

Нагадаємо

Попередньо, чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили запуск крилатих ракет з саратовської області. Повітряні сили закликають українців слідкувати за повідомленнями та реагувати на сигнали тривоги.

Повітряні Сили: чотири стратегічні бомбардувальники рф Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет