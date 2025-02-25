Вибух прогримів поблизу Черкас
Київ • УНН
Поблизу Черкас стався вибух.
Поблизу Черкас стався вибух. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
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Попередньо, чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили запуск крилатих ракет з саратовської області. Повітряні сили закликають українців слідкувати за повідомленнями та реагувати на сигнали тривоги.
Повітряні Сили: чотири стратегічні бомбардувальники рф Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет 25.02.25, 05:29 • 122926 переглядiв