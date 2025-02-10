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Вибори в Еквадорі: опонентів розділяє менше 1% голосів

Вибори в Еквадорі: опонентів розділяє менше 1% голосів

Київ • УНН

 • 25695 перегляди

На президентських виборах в Еквадорі Даніель Нобоа набирає 44,5% голосів, а Луїза Гонсалес - 44,1%. Можливий другий тур 13 квітня, якщо різниця залишиться мінімальною.

У Еквадорі можливий другий тур президентських виборів, який може відбутися 13 квітня, якщо тенденції підрахунку голосів залишаться незмінними. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За попередніми результатами, чинний президент Даніель Нобоа випереджає свою головну суперницю Луїзу Гонсалес менш ніж на один відсоток.

Це вже друге протистояння між кандидатами – вони змагалися за пост глави держави ще у 2023 році після дострокового припинення повноважень попереднього президента. Незважаючи на прогнози соціологів, які передбачали впевнену перемогу Нобоа в першому турі, наразі він має 44,5% голосів проти 44,1% у Гонсалес за умови обробки майже 79% бюлетенів.

Даніель Нобоа, 37-річний бізнесмен і спадкоємець великого капіталу, робить ставку на безпекові заходи. Він стверджує, що розміщення військових на вулицях та в пенітенціарних установах дозволило знизити рівень насильницьких смертей на 15% і частково стабілізувати ситуацію у в’язницях, а також завдати удару по організованій злочинності.

Його опонентка, 47-річна Луїза Гонсалес, яка є прихильницею колишнього президента Рафаеля Корреа, обіцяє радикальні дії щодо боротьби з криміналом. Вона планує масштабні операції силовиків, боротьбу з корумпованими суддями та прокурорами, а також посилення соціальних програм у найбільш небезпечних районах країни. Вона наголошує, що її перемога символізує надію та зміни для країни, на противагу політиці Нобоа, яка, на її думку, викликає страх.

Водночас Гонсалес та її прихильники висловлюють занепокоєння щодо прозорості виборів, звинувачуючи виборчу раду у можливих порушеннях на користь чинного президента. Тим часом сам Нобоа не робив публічних заяв щодо результатів виборів та ситуації, що склалася.

В Еквадорі пропонують конституційну реформу, яка дозволить розміщувати на території країни іноземні військові бази18.10.24, 13:38 • 15401 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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