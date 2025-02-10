Выборы в Эквадоре: оппонентов разделяет менее 1% голосов

В Эквадоре возможен второй тур президентских выборов, который может состояться 13 апреля, если тенденции подсчета голосов останутся неизменными. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По предварительным результатам, действующий президент Даниэль Нобоа опережает свою главную соперницу Луизу Гонсалес менее чем на один процент.

Это уже второе противостояние между кандидатами - они соревновались за пост главы государства еще в 2023 году после досрочного прекращения полномочий предыдущего президента. Несмотря на прогнозы социологов, которые предсказывали уверенную победу Нобоа в первом туре, сейчас он имеет 44,5% голосов против 44,1% у Гонсалес при условии обработки почти 79% бюллетеней.

Даниэль Нобоа, 37-летний бизнесмен и наследник крупного капитала, делает ставку на меры безопасности. Он утверждает, что размещение военных на улицах и в пенитенциарных учреждениях позволило снизить уровень насильственных смертей на 15% и частично стабилизировать ситуацию в тюрьмах, а также нанести удар по организованной преступности.

Его оппонентка, 47-летняя Луиза Гонсалес, которая является сторонницей бывшего президента Рафаэля Корреа, обещает радикальные действия по борьбе с криминалом. Она планирует масштабные операции силовиков, борьбу с коррумпированными судьями и прокурорами, а также усиление социальных программ в наиболее опасных районах страны. Она отмечает, что ее победа символизирует надежду и изменения для страны, в противовес политике Нобоа, которая, по ее мнению, вызывает страх.

В то же время Гонсалес и ее сторонники выражают обеспокоенность относительно прозрачности выборов, обвиняя избирательный совет в возможных нарушениях в пользу действующего президента. Между тем сам Нобоа не делал публичных заявлений относительно результатов выборов и сложившейся ситуации.

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