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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ВРП відсторонила суддю, в якої арештували квартиру і рахунок в Іспанії

Київ • УНН

 • 6091 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олену Горбатенко у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні члени ВРП, передає кореспондент УНН.

ВРП відсторонила суддю, в якої арештували квартиру і рахунок в Іспанії

"Клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Н.Холодницького задовольнити. Тимчасово відсторонити суддю Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко Олену Михайлівну від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду у кримінальному провадженні за її обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 ККУ або закриття вказаного кримінального провадження", - оголосив рішення голова Ради Ігор Бенедисюк.

Нагадаємо, військова прокуратура сил АТО розпочала кримінальне провадження, що кваліфікується за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України щодо судді Сєвєродонецького міського Олени Горбатенко.

Із 16 грудня 2015 року, після встановлення підслідності за НАБУ, досудове розслідування здійснювалося детективами Бюро.

14 липня у НАБУ повідомляли, що рішенням іспанського суду накладено арешт на квартиру та банківський рахунок на території Королівства Іспанія, що належать судді одного з міських судів Луганської області Олени Горбатенко, яка обвинувачується у хабарництві.

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