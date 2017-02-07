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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСП отстранил судью, у которой арестовали квартиру и счет в Испании

Киев • УНН

 • 6091 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Высший совет правосудия временно отстранил судью Северодонецкого городского суда Луганской области Елену Горбатенко в связи с привлечением к уголовной ответственности. Такое решение сегодня приняли на заседании члены ВСП, передает корреспондент УНН.

ВСП отстранил судью, у которой арестовали квартиру и счет в Испании

"Ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Н.Холодницкого удовлетворить. Временно отстранить судью Северодонецкого городского суда Луганской области Горбатенко Елену Михайловну от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда в уголовном производстве по ее обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК или закрытия указанного уголовного производства", - огласил решение глава Совета Игорь Бенедисюк.

Напомним, военная прокуратура сил АТО начала уголовное производство, которое квалифицируется по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины в отношении судьи Северодонецкого городского суда Елены Горбатенко.

С 16 декабря 2015 года, после установления подследственности НАБУ, досудебное расследование осуществлялось детективами Бюро.

14 июля в НАБУ сообщали, что решением испанского суда наложен арест на квартиру и банковский счет на территории Королевства Испания, принадлежащих судье одного из городских судов Луганской области Елене Горбатенко, которая обвиняется во взяточничестве.

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