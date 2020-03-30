ВР знову змінила порядок денний сесії через карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови №3278 про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії ВРУ дев'ятого скликання. Відповідне рішення підтримали 320 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
"Внести зміни до календарного плану проведення третьої сесії ВРУ дев’ятого скликання, затвердженого постановою ВРУ від 16 січня 2020 року № 462-IX, передбачивши, що впродовж дії карантину, встановленого Кабміном, і до його відміни - ВРУ працює у режимі роботи у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)", - йдеться у тексті постанови.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови щодо внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.