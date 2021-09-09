ВР визначилася з представниками до конкурсної комісії з відбору кандидата на очільника АРМА

Деталі

Постанову №5383 "Про визначення представників Верховної Ради України до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" підтримали 251 народний депутат.

Представниками ВР у конкурсній комісії визначено адвоката, радника генерального директора ДК "Укроборонпром" Юрія Кіскіна, голову адвокатського об’єднання "Вернидубов та партнери" Сергія Вернидубова та керуючого партнера адвокатського об’єднання "Конвента Ліґал" Михайла Іваненка.

Передбачається виведення зі складу комісії Дарини Каленюк, Ярослава Юрчишина, Гліба Канєвського.

Контекст

29 липня тимчасового виконувача обов’язків голови АРМА, його заступника та начальника управління відсторонили від посад та помістили під домашній арешт в межах кримінального провадження, розслідуваного ДБР, їм повідомили про підозру у привласненні понад 400 тисяч доларів.

4 серпня Кабінет міністрів призначив т.в.о. голови АРМА Дмитра Жоравовича.