ВР визначилася з представниками до конкурсної комісії з відбору кандидата на очільника АРМА

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17 березня, 19:38 • 89468 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 113785 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 150182 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 09:48 • 160732 перегляди

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17 березня, 09:17 • 178113 перегляди

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Народні депутати визначили трьох представників Верховної Ради до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), повідомляє УНН.

Деталі

Постанову №5383 "Про визначення представників Верховної Ради України до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" підтримали 251 народний депутат.

Представниками ВР у конкурсній комісії визначено адвоката, радника генерального директора ДК "Укроборонпром" Юрія Кіскіна, голову адвокатського об’єднання "Вернидубов та партнери" Сергія Вернидубова та керуючого партнера адвокатського об’єднання "Конвента Ліґал" Михайла Іваненка.

Передбачається виведення зі складу комісії Дарини Каленюк, Ярослава Юрчишина, Гліба Канєвського.

Контекст

29 липня тимчасового виконувача обов’язків голови АРМА, його заступника та начальника управління відсторонили від посад та помістили під домашній арешт в межах кримінального провадження, розслідуваного ДБР, їм повідомили про підозру у привласненні понад 400 тисяч доларів.

4 серпня Кабінет міністрів призначив т.в.о. голови АРМА Дмитра Жоравовича.

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