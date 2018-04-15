"Ворскла" розгромила "Зорю" у боротьбі за третє місце УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. “Славутич-Арена” прийняла поєдинок луганської “Зорі” та полтавської “Ворскли” в рамках 27-го туру чемпіонату України з футболу (УПЛ), передає кореспондент УНН.
Перший тайм пройшов за нульової нічиї, але після перерви полтавці, які активно грали в атаці, домоглися свого. На 49 хвилині капітан Володимир Чеснаков оформив гол ударом головою за допомогою скидки (теж головою) Шарпара.
На 73 хвилині футболісти “Ворскли” ще раз розіграли атаку, як “по нотах”. Забігання і простріл низом Пердути знайшов адресата, яким виявився Владислав Кулач — 2:0. Заключне взяття воріт відбулося в компенсований час — Михайло Сергійчук обіграв на швидкості Лунінна та відправив м’яч у сітку (3:0).
Зазначимо, що на матчі були присутніми 2123 уболівальники.
Додамо тако, у таблиці “Ворскла” впевнено посідає третій рядок — 44 бали. “Зоря” відстає на 7 пунктів — 4 сходинка.