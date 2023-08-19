Ворожий удар по центру Чернігова: Омбудсмен заявив, що ймовірно постраждали діти
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару російських військ по центру Чернігова, через вибухову хвилю, ймовірно, постраждали діти, заявив у суботу Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
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"Центр міста Чернігів. Вихідний день. російська федерація вчергове обстріляла мирний населений пункт. На жаль, за попередньою інформацією, є загиблі та поранені, також через вибухову хвилю ймовірно постраждали діти", - написав Омбудсен у Telegram.
"Це грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права!" - вказав Лубінець.
Нагадаємо
Російські війська вдарили по центру Чернігова імовірно балістичною ракетою.