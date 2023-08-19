Вражеский удар по центру Чернигова: Омбудсмен заявил, что вероятно пострадали дети
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В результате сегодняшнего ракетного удара российских войск по центру Чернигова, из-за взрывной волны, вероятно, пострадали дети, заявил в субботу Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
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"Центр города Чернигов. Выходной день. российская федерация в очередной раз обстреляла мирный населенный пункт. К сожалению, по предварительной информации, есть погибшие и раненые, также из-за взрывной волны вероятно пострадали дети", - написал Омбудсен в Telegram.
"Это грубое нарушение норм международного гуманитарного права!" - указал Лубинец.
Напомним
Российские войска ударили по центру Чернигова предположительно баллистической ракетой.