Вражеский удар по центру Чернигова: Омбудсмен заявил, что вероятно пострадали дети

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"Центр города Чернигов. Выходной день. российская федерация в очередной раз обстреляла мирный населенный пункт. К сожалению, по предварительной информации, есть погибшие и раненые, также из-за взрывной волны вероятно пострадали дети", - написал Омбудсен в Telegram.

"Это грубое нарушение норм международного гуманитарного права!" - указал Лубинец.

Напомним

Российские войска ударили по центру Чернигова предположительно баллистической ракетой.