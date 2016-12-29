Ворог вчора тричі з важкого озброєння обстріляв район Кримського
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Противник минулої доби тричі з бронетехніки та кулеметів обстріляв позиції українських військових в районі Кримського. Про це під час брифінгу повідомив речник Мніністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"На луганському напрямку бойовики порушували режим тиші у другій половині доби. Найгарячіше було на дальніх підступах до Кримського. Там впродовж доби ворог тричі обстріляв наші позиції з озброєння бронетехніки і кулеметів", - сказав він.
У самому Кримському відбулася одна ворожа збройна провокація з використанням гранатометів. Крім того, ворог порушував режим припинення вогню у Станиці Луганській та на північ від неї.
Всього на луганському напрямку вчора сталося 6 ворожих обстрілів.
Нагадаємо, за минулу добу, з 28 на 29 грудня, у зоні проведення АТО бойовики 50 разів обстріляли позиції українських військових.