Враг вчера трижды из тяжелого вооружения обстрелял район Крымского
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Противник за прошедшие сутки трижды из бронетехники и пулеметов обстрелял позиции украинских военных в районе Крымского. Об этом во время брифинга сообщил спикер Мнинистерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"На луганском направлении боевики нарушали режим тишины во второй половине суток. Горячей всего было на дальних подступах к Крымскому. Там в течение суток враг трижды обстрелял наши позиции из вооружения бронетехники и пулеметов", - сказал он.
В самом Крымском состоялась одна вражеская вооруженная провокация с использованием гранатометов. Кроме того, враг нарушал режим прекращения огня в Станице Луганской и к северу от нее.
Всего на луганском направлении вчера произошло 6 вражеских обстрелов.