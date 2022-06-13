Вони перебувають у полоні певних ілюзій щодо росії: Подоляк про жорстку модель поведінки Зеленського із Заходом

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“Чому він обрав досить жорстку модель поведінки із Заходом? На відміну від нього вони ще перебувають у полоні певних ілюзій: що таке росія, у чому мотиви війни, як її вести і які ресурси для цього потрібні? А ми добре розуміємо та знаємо, як цю війну треба закінчити. Не лише з урахуванням інтересів України, а щоб відповідні моменти трансформації пішли у білорусі, у росії, щоб змінилася глобальна система безпеки, особливо у Східній Європі”, – вважає Подоляк.

Деталі

Радник глави Офісу Президента також розповів про перші емоції влади у перші 48 годин повномасштабної війни. За його словами, вторгнення викликало у багатьох шоковий стан, включаючи партнерів, оскільки ніхто не очікував такої віроломної та мерзенної атаки з боку росії.

“У перші дні ризики були суттєвими, люди повинні були мобілізуватися. Президент ухвалив однозначно вірне рішення залишитися у Києві та взяти на себе відповідальність. Це дозволило країні вистояти у перші 48 годин. Люди відчули, що влада не боїться і працюватиме для того, щоб ефективно управляти обороною країни. Нам було важливо, щоб для українців швидко пройшов первинний шок від обсягу вторгнення та суспільство почало працювати”, – розповів Подоляк.

Він додав, що Зеленський мав рацію з того погляду, що можливі атаки на урядовий квартал та знищення всіх, хто там працює.

“Звичайно, такі ризики були. То була не емоційна оцінка, а об'єктивна. Чим Президент України відрізняється від пана лукашенка та путіна? Він адекватно оцінює інформацію, не каже того, чого немає, не бравує, а акцентує увагу на тому, які ризики є та як з ними працювати”, – додав Подоляк.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проти нього було скоєно десять спроб замаху на життя.